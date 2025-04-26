سلسلة لقاءات تربوية لوزيرة التربية.. إليكم التفاصيل

بدوره، عبر الرئيس سلام عن تقديره للجهود الجبارة التي تبذلها الوزيرة في هذه المرحلة، وأعطى توجيهاته للمضي قدماً في الخطوات الإصلاحية والمحافظة على جودة التعليم والشهادة اللبنانية.

في إطار آخر، تنوعت اجتماعات الوزيرة كرامي خلال الأسبوع بين جامعية وإدارية ومطلبية حيث التقت عميد الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة التابعة لجامعة البلمند ألبا (ALBA)، الدكتور فضل الله داغر، على رأس وفد من الأكاديمية، حيث اطلعت منهم على برامج الكلية وأنشطتها وخططها التطويرية ثم اجتمعت بالجامعة اللبنانية مع رئيسها الدكتور بسام بدران، بحضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي عدنان الأمين، حيث تم متابعة ملفات الجامعة الأكاديمية والمطلبية.

كما التقت كرامي وفداً من التيار النقابي المستقبلي برئاسة سهام أنطون، حيث اطلعت منهم على مطالبهم وتطلعاتهم المتعلقة بالتربية والتعليم. واستقبلت وفداً من وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية برئاسة الدكتور مازن قبيسي، بحضور القائد العام لكشاف التربية الوطنية، نديم معلوف، والقائدة العامة لمرشدات التربية الوطنية، خديجة شعلان، حيث اطلعت منهم على أنشطة الوحدة التي تركز على تعزيز المواطنة وخدمة المجتمع من خلال المخيمات التي تجمع أبناء المناطق كافة، إضافة إلى البطولة المدرسية الرياضية. كما تسلمت الوزيرة دعوة لرعاية حفل اختتام الأنشطة التربوية المدرسية.

بعد ذلك، اجتمعت كرامي مع مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، برئاسة ربيع مكوك، حيث تم عرض مهام الصندوق وموازنته ومجالات عمله وحاجاته. كما استقبلت رئيس جامعة رفيق الحريري، الدكتور سعيد اللاذقي، حيث اطلعت منه على برامج الجامعة واختصاصاتها وحاجاتها للتطور. وفي نفس السياق، استقبلت وفداً من جامعة هايغازيان برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور بول هايدوستيان، حيث اطلعت منهم على اختصاصات الجامعة وأنشطتها ومشاريعها.

وفي ختام الأسبوع، استقبلت الوزيرة وفداً من طلاب لبنان، حيث استمعت إلى هواجسهم المتعلقة بالامتحانات، ومطالبهم وتطلعاتهم، معبرة عن تفهمها لهذه الهواجس، مع الحفاظ على مستوى الشهادة اللبنانية.