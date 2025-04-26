قبل أيام من الانتخابات... تمزيق صور مرشحي المجلس البلدي في طرابلس (صور)

أطلقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نداءً عاجلاً إلى المزارعين، في ظل انخفاض تاريخي سجّله نبع شمسين هذا العام، داعيةً إلى الحفاظ على حقوق المياه ومنع تفاقم الشح المائي.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بتاريخ 23-4-2025، أقدم مجهولون على متن سيارة نوع مرسيدس مجهولة باقي المواصفات على خطف (م. خ. مواليد العام1992، سوري) من مدينة صيدا بعد تهديده بواسطة سكين واقتادوه إلى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر إلى كافة القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للعمل على كشف الملابسات وتحديد مكان وجود الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف، بالتّنسيق مع القضاء.
بالتزامن مع انطلاق المحادثات النووية في مسقط بين إيران والولايات المتحدة، وقع انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، ، السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".وذكر مسؤول إيراني أن انفجار ميناء رجائي كان في مبنى إداري وتسبب في هزة أرضية، لافتاً إلى أن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً وأكدت الوكالة الإيرانية أنه تم تعليق أنشطة ميناء رجائي حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع.كما أفاد التلفزيون الإيراني عن نقل عدد من الجرحى جراء الانفجار في بندر عباس للمستشفيات.