عصابة خطف في صيدا... بقبضة الأمن!

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من معرفة هويات منفذي عملية الخطف، وهم كل من: أ. م. (مواليد العام 1968، فلسطيني)، ر. م. (مواليد العام 1991، فلسطيني)، ح. م. (مواليد العام 1992، فلسطيني).

بالتاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، توصلت إحدى دوريات الشعبة إلى تحديد مكان المشتبه بهم في محلة الكورنيش البحري– صيدا، حيث عملت على توقيفهم وتحرير المخطوف الذي كان برفقتهم، وضبطت سيارة المرسيدس، وسكينا.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا القطعة المعنية، عملا بإشارة القضاء المختص".