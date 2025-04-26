"انخفاض تاريخي" في منسوب مياه نبع شمسين.. ونداء عاجل! (فيديو)

ودعت المصلحة المزارعين إلى الالتزام بما يلي:
عدم إقامة سدود عشوائية لتجميع المياه والاستئثار بها، إنه أنها تفاقم شُح المياه ويُهدد حقوق الآخرين.
الري بمياه نظيفة لحماية التربة والمحاصيل من التلوث والأمراض.
تنظيف المجاري الطبيعية من العوائق والنفايات لضمان تدفق المياه للجميع.
عدم تركيب مضخات غير قانونية تسحب المياه بكميات تفوق الحاجة وتحرم المزارعين الآخرين من حقوقهم.
وأكدت المصلحة أن المياه شحيحة هذا العام، والاستنزاف الجائر يُعرض الجميع للخطر، مشددةً على أن العدل في توزيع المياه يُحافظ على استقرار المجتمع الزراعي، وأن المحاصيل الصحية تبدأ بمياه نظيفة وقنوات نظيفة.