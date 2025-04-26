اكتشفوا أغرب الأعشاب وأغلى أنواع الجبنة البلدية من عكّار العتيقة.. في "العودة الى النملية" الآن على الجديد

مع عودة رئيس الجمهورية من الفاتيكان ، اختتم الوفد اللبناني زيارته الى واشنطن وقد نجح بتمرير القطوع الاميركي بعدما اقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية . وفي معلومات الجديد ان ردة الفعل الاميركية تجاه الوفد اللبناني برئاسة وزير المال كانت ايجابية جدا على ان الايجابية مشروطة باستكمال الاصلاحات.