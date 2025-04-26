الرئيس عون واللبنانية الأولى عادا الى بيروت بعد مشاركتهما في جنازة البابا فرنسيس

قتل عدد من المارة وأصيب آخرون، في حادث دهس نفذته سيارة وسط حشود في مدينة فانكوفر الكندية.



وأعلنت شرطة فانكوفر اعتقال قائد السيارة الذي صدم أشخاصا خلال مهرجان في المدينة، وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض عليه.



ووقع الحادث مساء السبت، أثناء احتفال الجالية الفلبينية في كندا بيوم "لابو لابو" الذي تتخلله عروض فنية في الشوارع.