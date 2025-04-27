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محليات

بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة

2025-04-27 | 17:57
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بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة
بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة

إنتشر مقطع مصور يظهر دعوات عبر مكبرات الصوت لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة الإسرائيلية في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت والتي وقعت عصر يوم أمس الأحد.
وقد ظهر في شريط مصور آخر ضرب طوق أمني لمنع الدخول الى المكان المذكور آنفاً، في وقت تحدثت معلومات عن إمكانية وجود صاروخ غير منفجر نتيجة الإستهداف.

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محليات

الضاحية الجنوبية

الحدث

إسرائيل

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