رئيس الحكومة نواف سلام: الاعتداء على الضاحية والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية وبالتالي فإن تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب

هنا بيروت - غسان حاصباني - الحلقة الكاملة
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي جدلاً واسعاً، بعدما كشف عن وجود ملابس تُعرض في أحد متاجر صيدا تحمل بطاقات مكتوبة باللغة العبرية.
يقوم وزير الاتّصالات شارل الحاج، غدًا الأربعاء عند الساعة ١٠ صباحًا، بجولة ميدانية على عدد من محطات الإرسال التابعة لـ "ألفا" و"تاتش" و"أوجيرو" في جنوب لبنان، التي تضرّرت بفعل العدوان الإسرائيلي. وتهدف الجولة إلى الاطّلاع على أعمال التّرميم والصّيانة التي أُنجزت لإعادة هذه المحطات إلى الخدمة، واستعادة التّغطية الهاتفية والإنترنت في المناطق المتضرّرة.