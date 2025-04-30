الوجه الأميركي الجديد في ملف وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. من هو مايكل جي ليني؟











من هو مايكل جي ليني؟

وُلد اللواء مايكل ج. ليني في عام 1966 في بريدجبورت بولاية كونيتيكت، والتحق بمعهد فيرجينيا العسكري في ليكسينغتون بولاية فيرجينيا، حيث تخرج فيه، وحصل على بكالوريوس الآداب في التاريخ، ثم جرى تكليفه برتبة ملازم ثانٍ في سلاح المدفعية الميدانية في عام 1988 بعد ذلك، حصل على تأهيل فرعيّ في سلاح المشاة والدروع والدفاع الجويّ.

وقد أكمل الدورة الأساسية لضباط المدفعيّة الميدانية، ودورة صيانة الضباط المبتدئين، ودورة ضباط المدفعية الميدانية المتقدّمة، ودورة قادة الكشافة، ودورة قادة الدبابات، ودورة قادة الآليات، ودورة منسق دعم النيران، ودورة القيادة والأركان العامة، ودورة انتقال ضباط الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان في الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان في قوات الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان التمهيدية للمدفعية الميدانية، ودورة نيران العمليات المشتركة والآثار، ودورة تدريب قادة قوات المهام المشتركة، وبرنامج تأهيل القادة مزدوجي الوضع، ودورة قادة المكونات المشتركة، وبرنامج التعليم الاستراتيجي للجيش. وهو حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الحرب في الجيش الأميركي.

عُيّنَ رئيساً لأركان قيادة التدريب والمشورة والمساعدة في قندهار (أفغانستان)، وعُيّن عام 2019 نائباً لقائد العمليات العامة لفرقة المشاة الأربعين، ثم قائداً عاماً لفرقة المشاة الأربعين في عام 2022.