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محليات

حركة أمل وحزب الله "كتفاً إلى كتف" في الانتخابات البلدية.. بيان جديد!

2025-04-30 | 07:50
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حركة أمل وحزب الله &quot;كتفاً إلى كتف&quot; في الانتخابات البلدية.. بيان جديد!
حركة أمل وحزب الله "كتفاً إلى كتف" في الانتخابات البلدية.. بيان جديد!

دعت هيئة الرئاسة في حركة أمل في بيان صدر بعد إجتماعها الدوري جماهيرها الى المشاركة الواسعة والفاعلة في إنجاز إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية بإعتباره ركيزة في بناء مجتمعاتنا المحلية وركناً أساسياً في صناعة القرار.

وشدد البيان على أن المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تسهم في إستكمال عناوين ومسيرة التنمية والنهوض ويرسخ مفهوم المواطنة.

وأكد بيان هيئة الرئاسة في الحركة على وجوب أن يكون هذا الإستحقاق مناسبة للوحدة والتلاحم بين كل العائلات والعشائر في المدن والبلدات والقرى في كافة المحافظات اللبنانية وليس مناسبة للتفرقة والتشرذم على محاور المصالح الشخصية الضيقة.

وأكد البيان على أن حركة امل وحزب الله سوف يخوضان هذا الإستحقاق كتفاً إلى كتف تحت هذه العناوين ويدهما ممدودة الى كافة المكونات الأهليه والعائلية والقوى السياسية في كافة المناطق من أجل التعاون لإنجاز الإنتخابات بأرقى صور الديمقراطية بما يلبي تطلعات ومتطلبات أهلنا الأوفياء في التنمية والتقدم ولما فيه مصلحه لبنان واستقراره.

وخص البيان الناخبين في القرى والبلدات الأمامية التي دمرتها الحرب العدوانية الإسرائيلية بالتأكيد على أن الحركه ستكون الى جانب أهلها في هذا الإستحقاق بإعتباره وجهاً من من وجوه الصمود وإعادة الاعمار.
 
 
 
حركة أمل وحزب الله "كتفاً إلى كتف" في الانتخابات البلدية.. بيان جديد!

محليات

هيئة الرئاسة في حركة أمل

هيئة الرئاسة

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