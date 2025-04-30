الرئيس عون وصل الى الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الى مطار الرئاسة في ابو ظبي عند الساعة الثالثة بتوقيت بيروت، في مستهل زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة وذلك تلبية لدعوة من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار وزير الخارجية الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان والوزير خليفة شاهين، والسفير اللبناني لدى الامارات فؤاد شهاب دندن بالاضافة الى اركان السفارة.



وبعد استعراض ثلة من حرس الشرف، صافح رئيس الجمهورية اعضاء الوفدين الاماراتي واللبناني، قبل ان ان يتوجه الى الصالة الرئاسية لاستراحة قصيرة انتقل بعدها الى قصر الشاطىء لعقد محادثات رسمية مع رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار وزير الخارجية الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان والوزير خليفة شاهين، والسفير اللبناني لدى الامارات فؤاد شهاب دندن بالاضافة الى اركان السفارة.



وبعد استعراض ثلة من حرس الشرف، صافح رئيس الجمهورية اعضاء الوفدين الاماراتي واللبناني، قبل ان ان يتوجه الى الصالة الرئاسية لاستراحة قصيرة انتقل بعدها الى قصر الشاطىء لعقد محادثات رسمية مع رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.