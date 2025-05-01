الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"عائلات حارة حريك" ترفض الهيمنة الحزبية على البلدية

2025-05-01 | 05:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;عائلات حارة حريك&quot; ترفض الهيمنة الحزبية على البلدية
"عائلات حارة حريك" ترفض الهيمنة الحزبية على البلدية

صدر عن "تجمّع عائلات حارة حريك" البيان التالي:

أهلنا في حارة حريك،

إن استمرارية بلدتنا، التي أجبرتنا الظروف على الابتعاد عنها، تتطلب الحفاظ على ما جمعنا دائمًا، أولًا وقبل كل شيء كنيستنا، ثم عائلاتنا وروابطها، وأخيرًا مختارينا وبلديتنا. لقد حرصنا دائمًا، في أدائنا داخل البلدة وتفاعلنا مع أهلها، على الحفاظ على روح التناغم والتكاتف فيما بيننا.

وقد جرت العادة في الانتخابات البلدية أن تختار العائلات ممثليها، ثم يتفق الممثلون فيما بينهم على اقتراح أحدهم لرئاسة البلدية، ونتيجةً لهذا يجتمعون مع إخوانهم وزملائهم من الطائفة الشيعية لإنجاز الاتفاق ولتشكيل مجلس بلدي يجمع مكونات البلدة. لكن المفاجأة المستغربة كانت في التفاف البعض على العملية بشكل معاكس، إذ توجه تحت غطاء حزبي أولاً الى حزب الله، ومن دون تشاور مسبق بين العائلات، وعلى عكس منطق الوحدة والتوافق الذي ميّز دائماً أبناء حارة حريك، اعتمد هذا البعض على الشريك الشيعي في البلدة ليفرض على قسم من العائلات المسيحية من يمثلهم خلافاً لإرادتهم، وألقى بكل منطق التوافق الذي كان يحكم علاقاتنا العائلية عرض الحائط.

مع أسفنا لتفويت البعض فرصة التوصل إلى توافق يحمي ويحترم تمثيل كل عائلة على حدة، قررنا خوض هذه المعركة البلدية، رافعين لواء تصحيح تمثيل العائلات ورفض هيمنة أي فئة على قراراتها وتمثيلها. كما نطمح إلى تنشيط بلديتنا بعد سباتها الطويل والعمل على إشراكها بشكل فعال في تعزيز حضورنا الاجتماعي والرعوي في البلدة وفي تعزيز شبكة العلاقات بين العائلات.

إن تصويتكم في هذه الانتخابات لصالح إرادة العائلات ورفضاً لهيمنة البعض على تمثيلهم وتقليص قدرتهم على اتخاذ القرار، هو تأكيد على التزامنا بأن نكون شركاء حقيقيين في مجتمعنا ومع أهلنا المقيمين، الذين ندعوهم إلى عدم الانجرار إلى تهميش واستهداف العائلات المسيحية في البلدة، مما سيزيد من الشرخ الوطني ويزيد من عزلتهم في وقت هم في أمس الحاجة إلى احتضان وطني صادق وليس إلى تحالفات مصلحية شهد التاريخ الحديث على هشاشتها وضعف مصداقيتها.

ودمتم الى حارة حريك الحبيبة،

تجمع عائلات حارة حريك

"عائلات حارة حريك" ترفض الهيمنة الحزبية على البلدية

محليات

بلدية حارة حريك

الضاحية الجنوبية

عائلات حارة حريك

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية إستهدفت سيارة بين بلدتي بليدا وميس الجبل ومعلومات أولية تشير الى وقوع إصابات
بالفيديو: نواف سلام في ماراثون بيروت!

اقرأ ايضا في محليات

من هو المستهدف في غارة ميس الجبل؟
09:12

من هو المستهدف في غارة ميس الجبل؟

أفاد مراسل الجديد عن إستشهاد العنصر في الدفاع المدني اللبناني أسامة فرحات جراء الإستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل.

09:12

من هو المستهدف في غارة ميس الجبل؟

أفاد مراسل الجديد عن إستشهاد العنصر في الدفاع المدني اللبناني أسامة فرحات جراء الإستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل.

صمت انتخابي على الطرقات.. لا للدراجات النارية والمواكب السيارة
08:22

صمت انتخابي على الطرقات.. لا للدراجات النارية والمواكب السيارة

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارين يقضيان بوقف سير الدراجات النارية ومنع سير المواكب السيّارة في جميع الأراضي اللبنانية خلال فترة الانتخابات.




08:22

صمت انتخابي على الطرقات.. لا للدراجات النارية والمواكب السيارة

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارين يقضيان بوقف سير الدراجات النارية ومنع سير المواكب السيّارة في جميع الأراضي اللبنانية خلال فترة الانتخابات.




يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025