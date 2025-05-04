جبل لبنان يدشّن الإستحقاق الإنتخابي

وقد أقفل باب الترشيح على النطاق البلدي والمخاتير في جبل لبنان على 9321 مرشحاً من ضمنهم 8142 ذكور و1179 إناث وفازت بالتزكية 68 بلدية.

وقد أفادنا مندوبو "الوكالة الوطنية للإعلام" في المناطق برسائل عن عملية انطلاق الاقتراع، جاءت كالآتي:

من المتن

انطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشمالي من ضمن انتخابات محافظة جبل لبنان بعد تسع سنوات من آخر استحقاق عام 2016. معطيات كثيرة تبدلت منذ ذلك الوقت من حيث التوازنات السياسية والحزبية وخريطة التحالفات. ولا شك أن المبارزة الكبرى هي على رئاسة اتحاد بلديات المتن بين رئيسته الحالية ميرنا ميشال المر التي تشغل هذا المنصب منذ العام 1998 ورئيسة بلدية بكفيا- المحيدثة نيكول أمين الجميل.

فتحت صناديق الاقتراع في القرى والبلدات المتنية كافة عند السابعة صباحاً بعد وصول رؤساء الأقلام والكتبة ومندوبي اللوائح والمرشحين واستكمال التحضيرات اللوجستية وسط تدابير أمنية مشددة تتخذها عناصر قوى الأمن الداخلي داخل المراكز فيما يتولى الجيش حفظ الأمن في محيطها.

يبلغ عدد الناخبين للمجالس البلدية في المتن 177 ألفاً و166 يتوزعون على 56 مركزاً تضم 213 قلم اقتراع لانتخاب 43 مجلساً بلدياً من أصل 56 بعدما فازت بالتزكية 13 بلدية وهي: سن الفيل، برج حمود، المطيلب، قرنة شهوان- عين عار- بيت الككو، بسكنتا، كفرتيه، قنابة برمانا، ساقية المسك- بحرصاف، كفرعقاب، الغابة -المسقى، جورة البلوط والعيون.

أما عدد الناخبين للمخاتير فهو 183 ألفاً و798 ، علمأ بأنه فاز بالتزكية 37 مختاراً .

أم المعارك على الساحل في بلدية الجديدة - البوشرية - السد التي تتألف من 21 عضواً وهي من أكبر بلديات المتن. تتنافس فيها لائحتان الأولى لائحة "صار وقتا" برئاسة أوغست قيصر باخوس المدعومة من حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" والنائب ابراهيم كنعان والثانية برئاسة جان أبو جودة مدعومة من "التيار الوطني الحر" والنائب ميشال المر والعائلات. وتجري العملية الانتخابية في أربعة مراكز تضم 34 قلم اقتراع. وبدت حركة المرشحين والمندوبين والناخبين ناشطة منذ ساعات الصباح.

وتبدو الأجواء في الفنار، بيت مري، ضهر الصوان، عين سعاده، الدكوانة، برمانا، وعينطورة، في صناديق الاقتراع، طبيعية مع وصول المواطنين إلى بعض صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم قبل توجههم إلى القداديس . ويبدو أن المعارك سياسية أكثر منها عائلية في هذه القرى خصوصا الكبيرة منها وتبرز" ام المعارك "في بلدية الجديدة- البوشرية -السد .

وتخوض القوات اللبنانية معركة ضمن لائحة تضمها إلى جانب حزب الكتائب وأوغست باخوس، بدعم من النائب إبراهيم كنعان وحزب الاتحاد السرياني وتواجهها لائحة مدعومة من تحالف التيار الوطني الحر، ميشال المر، والثنائي الشيعي مع جان أبو جودة. ، اما الطاشناق لم يحسم قراره بعد، وينتظر بعض الوقت لتزويد ناخبيه بموقفه الاخير

اما في سن الفيل فتدعم القوات اللبنانية لائحة يرأسها الرئيس الحالي نبيل كحالة، وتضم الكتائب وعدداً من العائلات التقليدية، في محاولة للحفاظ على التوازن البلدي الحالي

وفي وسط المتن، المعركة محتدمة أيضا، ففي المنصورية - المكلس والديشونية، 6 أقلام اقتراع في الدار البلدي الجديد، وتدور المعركة بين لائحتين مكتملتين من 12 عضوا، لائحة "القرار الحر" برئاسة وليم فريد الخوري من العائلات و"القوات" ولائحة "الشباب" يرأسها فؤاد جورج الحاج مدعومة من "التيار الوطني الحر"، بالإضافة إلى 4 مرشحين على مقعدي مختار في المنصورية و4 على مقعد واحد في المكلس، وفاز نبيل خوري بالتزكية في الديشونية.

وفي بكفيا -المحيدثة، تترأس الرئيسة الحالية نيكول امين الجميل لائحة مكتملة من 15 عضوا مقابل لائحة "بكفيا فيا" برئاسة أسعد عميرة غير مكتملة من 9 أعضاء. وتجري العملية الانتخابية في مركزي اقتراع، المدرسة الرسمية وثانوية بكفيا ويضمان 11 قلماً.

وكذلك في بيت شباب- الشاوية والقنيطرة ، بلدية من 18 عضوا وهي الأكبر في وسط المتن من حيث عدد الناخبين، فيها تنافس بين لائحة برئاسة سليم كنعان مدعومة من "القوات اللبنانية" ضد لائحة برئاسة كميل شعيا مدعومة من "الكتائب" و"التيار" والحزب القومي. يتوجه الناخبون إلى 12 قلم اقتراع موزعة على 4 مراكز.

وإلى عين الخروبة، بلدية مُستحدثة من 9 أعضاء، ترتدي الانتخابات البلدية التي تجري للمرة الأولى فيها طابعاً عائلياً بامتياز بين لائحتين من 8 أعضاء: "عين الخروبة بتجمعنا" برئاسة صلاح الجميل و"ضيعتنا هيي الأساس" برئاسة طوني فريد الجميل.

فيما يتنافس مرشحان على مقعد مختار.

ومن الوسط إلى أعالي المتن، ففي الخنشارة والجوار أيضاً لائحتان تتبارزان على 15 مقعدا بلديا: "سوا" برئاسة نائب رئيس حزب الوطنيين الاحرار فادي حبيب سماحة من 14 عضواً مدعومة من "التيار" والقوميين ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، و"من حلوة لأحلى" مكتملة برئاسة طانيوس بسام سماحة مدعومة من "الكتائب" و"القوات" والنائب ميشال المر.

وفي الشوير- عين السنديانة بلدة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بلدية من 15 عضوا، تتنافس لائحة "الوفاق" يترأسها مداورة 3 سنوات كل من نعيم صوايا وجو صوايا مقابل لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" من أربعة أعضاء بالإضافة إلى مرشحين منفردين.

وكذلك هناك 4 مرشحين على 3 مقاعد مختار في الشوير، وقد فاز مختار عين السنديانة بالتزكية.

وبالانتقال إلى بتغرين، بلدة النائب ميشال المر، تترأس رئيسة اتحاد البلديات ميرنا ميشال المر لائحة "بتغرين بتجمعنا" مكتملة من 15 عضوا ضد لائحة ثانية غير مكتملة معارضة لنهج المر.

كما يتنافس 7 مرشحين على 3 مقاعد مختار.

وصعوداً إلى المروج، معركة بين لائحتين مختلطتين بين العائلات والأحزاب على 12 مقعداً، لائحة "للمروج" مكتملة برئاسة سمعان الخراط و"كلنا للمروج" برئاسة ايلي داغر. وقد فاز حبيب داغر وريشار خراط بمقعدي مختار.

وفي المتين ومشيخا، تتألف البلدية من 15 عضوا فاز عضو بلدية مشيخا بالتزكية من لائحة "الخدمة والالتزام" برئاسة رئيس البلدية الحالي زهير بو نادر المؤلفة من 14 عضوا، تمثل العائلات مقابل لائحة ثانية مكتملة برئاسة مداورة 3 سنوات لكل من جوزف سليم راشد وغابي إميل سليمان، وهي مدعومة من "الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر".

ويتنافس 7 مرشحين على 3 مقاعد مختار في المتين فيما فاز جوزف عبدو منيع بالتزكية في مشيخا.

وفي جولة صباحية على عدد من مراكز الاقتراع بدت الأجواء هادئة وسط جاهزية كاملة لمندوبي اللوائح والمرشحين مع حركة إقبال لافتة في البلدات الكبرى، ومن المرجح أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة مع تقدم ساعات النهار نظراً لحماوة المعركة التي يتداخل فيها السياسي بالعائلي والحزبي.

الزلقا - عمارة شلهوب

في الزلقا - عمارة شلهوب بدأ الناخبون منذ السابعة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 15 عضواً. لائحتان تتنافسان على عضوية المجلس البلدي و 6 مرشّحين يتنافسون على ملء مقعدين إختياريّين في الزلقا ومقعدان إختياريّان في العمارة

يتنافس عليهما 4 مرشّحين، ويبلغ عدد الناخبين نحو 2600.

الرابية

أمّا في الرابية فازت بالتزكية عميدة المخاتير السيدة نبيلة حنّا جبّور التي تشغل المقعد الإختياري الوحيد منذ 41 سنة.

أمّا المجلس البلدي في الرابية فيضمّ 9 أعضاء، حيث تواجه لائحة مكتملة من خليط من أعضاء المجلس البلدي القديم طعّموا ببعض المرشّحين الجدد ويترأسها نائب الرئيس نبيل كرم، منافسة من مرشّح منفرد.

الضبيّة

في الضبية - زوق الخراب ومار يوسف - عوكر، يقترع الناخبون ل 15 عضواً للبلدية في 8 أقلام اقتراع في ثانوية الضبية الرسمية، حيث تتنافس لائحتان من العائلات والأحزاب: لائحة "الوفاء لبلدتنا" برئاسة كورين قبلان الأشقر و"بلديتنا تجمعنا" برئاسة نبيل طعمة.

ويتبارى 3 مرشحين على مقعد مختار في الضبية، و3 مرشحين على مقعد في زوق الخراب ومرشحان على مقعد في عوكر.

بصاليم

في بصاليم لائحتان أحداهما غير مكتملة تتنافسان على المجلس البلدي الذي يضم 12 عضواً

كما يتنافس 6 مرشّحين على 3 ثلاثة مقاعد إختياريّة.

أنطلياس

هناك 4 مقاعد إختياريّة لأنطلياس يتنافس عليها 8 مرشّحين ومقعد واحد للنقاش، وقد فاز المرشح لهذا المقعد حنا منصور عضيمي بالتزكية.

لائحتان تتنافسان على المجلس البلدي الذي يضم 15 عضو، إحداها تتكوّن من المجلس البلدي الحالي برئاسة إيلي أبوجودة وهي مدعومة من المر والطاشناق والعونية والكتائب، ولائحة ثانية يترأّسها إبن عمّه جورج أبو جودة قيل إنّها مدعومة من "القوات" ولكنّ حزب "القوات اللبنانية" لم يعلن دعمه للائحة رسميّاً

عدد الناخبين في إنطلياس النقاش حوالى 7000.

بيت الشعار

في بيت الشعار فاز ميشال إلياس الخوري بالتزكية بالمقعد الإختياري الوحيد.

وتواجه لائحة مكتملة المنافسة من مرشّح واحد على المجلس البلدي الذي يضمّ 9 أعضاء.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 950.

جل الديب - بقنّايا

يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد إختياريّة في جل الديب، ومرشّحان يتنافسان على مقعد إختياري واحد لبقنّايا.

ويضمّ المجلس البلدي 15 عضواً، حيث انضمّ رئيس المجلس البلدي المنصرمة ولايته ريمون عطيّة إلى إحدى اللائحتين المتنافستين، والتي يرأسها جورج زرد أبو جودة، وهي مدعومة من الأحزاب، القوات والعونيين والكتائب.

ويرأس اللائحة المنافسة التي تخوض الانتخابات تحت تسمية العائلات، فادي زرد أبو جودة.

ديك المحدي ودير طاميش

في ديك المحدي ودير طاميش فازت المختارة حنان الأشقر بالمقعد الإختياري بالتزكية؛ أما بالنسبة للمجلس البلدي فهو يضمّ 9 أعضاء، وتشهد الانتخابات البلدية منافسة بين لائحة مكتملة يرأسها رئيس المجلس البلدي المنصرمة ولايته، أمين الأشقر، ومرشّحان منفردان.

زكريت

في زكريت لائحة مكتملة من 9 أعضاء من الكتائب والعونيين برئاسة رئيس المجلس البلدي المنصرمة ولايته أديب مرقص تواجه منافسة من 3 مرشّحين.

أمّا المقعد الإختياري الوحيد فحسم بالتزكية لمصلحة المختار هنري جرجي يمّين.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 700.

العطشانة

لائحتان تتنافسان على عضوية المجلس البلدي الذي يتكوّن من 9 أعضاء، واحدة مكتملة والأخرى غير مكتملة.

وهناك مقعد إختياري واحد يتنافس عليه مرشّحان.

نابيه

في نابيه 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد إختياريّة.

ويشهد المجلس البلدي الذي يضمّ 12 عضواً، منافسة بين 3 لوائح، يرأس إحداها رئيس المجلس المنصرمة ولايته، مروان عطالله، والأخريان يرأسهما كل من، جوزف عطالله، وسامي عطالله؛ أما عدد الناخبين فيبلغ نحو 2200.

الضاحية

في الضاحية الجنوبية لبيروت، تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في الغبيري حيث تخوض لائحتين للمجلس البلدي الاولى لائحة التنمية والوفاء مكتملة من 21 عضوا واللائحة الثانية لائحة الغبيري بتجمعنا غير مكتملة وتتألف من خمسة اعضاء .

واما بالنسبة للاختياري هناك حيان الاول حي الجامع والمطلوب فيه 6 مقاعد اختيارية والثاني حي بئر حسن والمطلوب فيه 9 مقاعد اختيارية .

حارة حريك

واما في بلدة حارة حريك هناك تنافس بين لائحتين الاولى التنمية والوفاء مكتملة من 18 عضوا والثانية غير مكتملة من 7 اعضاء وهي لائحة تجمع عائلات حارة حريك.

واما بالنسبة للاختيارية هناك 10 مخاتير موزعين 5 مسلمون شيعة و5 مسيحيين

واما باقي بلديات الضاحية الجنوبية، فازت بالتزكية وهم برج البراجنة ، تحويطة الغدير-الليلكي وبلدية الشياح .

برج البراجنة

تجري الانتخابات الاختيارية في برج البراجنة على 12 مختار موزعين على الشكل التالي

حي المنشية 4 مخاتير

حي السنديان 3 مخاتير

حي التحويطة 5 مخاتير

وعلى صعيد مخاتير المريجة وتحويطة الغدير، الليلكي مقسمين على الشكل التالي مختار واحد المريجة فاز بالتذكية

مختار واحد الليلكي ومختار واحد تحويطة الغدير.