الحجار أدلى بصوته في شحيم: نؤكد حياد الدولة

وعن الانتخابات في الناعمة وحارة الناعمة اعتبر الحجار أنّ" البلدية مركبة واذا لم تكتمل عملية الترشيح افترض تأجيل الاستحقاق بحسب القانون وتحديد موعد لانتخابات فرعية".

وكان وزير الداخلية والبلديات توجه صباحا الى ثانوية أحمد كزما الرسمية للبنات في منطقة الغبيري لتفقد مجريات العملية الانتخابية، وأكد أن "الاتصالات على الخط الساخن قائمة، وقد تمت معالجة النواقص البسيطة، والأمور تسير على ما يرام وسأتابع موضوع الإنتخابات في الناعمة بشكل مباشر، فالدولة هي ضمانة المواطنين وعليها احتضانهم".

وأكد "حياد الدولة"، مشيرًا الى أنه "طلب من الادارات وموظفي الدولة عدم التدخل ومكافحة اي مخالفة والحرص على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية".

وتابع:" إجراء الانتخابات يؤكد أن النجاح في أي مجال يتطلب الارادة ونأمل أن تمر الانتخابات على خير وتفرز العمل الانمائي الذي يهم اللبنانيين".