الإمارات تلغي حظر السفر إلى لبنان بدءاً من 7 أيار

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها اعتبارًا من 7 أيار 2025، في خطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وصدر عن الوزارة بيان جاء فيه: "تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية، تقرر السماح لمواطني الدولة بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بدءًا من 7 أيار2025".

ويأتي هذا القرار عقب زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم الاتفاق على استئناف حركة السفر بين البلدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتسهيل التنقل.



والشروط والإجراءات المعتمدة هي التالية:



- يجب على مواطني الدولة التسجيل في خدمة "تواجدي" قبل السفر لضمان التواصل الفعّال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي دولة أخرى في العالم. وتود الوزارة التنويه بأن التسجيل في خدمة "تواجدي" إجباري، ويتعين على الأفراد إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي.

- يُحظر على مواطني الدولة راغبي السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل حتى لا يكونوا عُرضةً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية.

- تُهيب الوزارة بالمواطنين تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وتحديث البيانات عند تغييرها، وتحديد أرقام التواصل للطوارئ وأسباب الزيارة، وتؤكد على أن عدم التسجيل أو تحديث مقر الإقامة يعرّض المواطن للمساءلة القانونية.

- تشدد وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين وأمنهم.



