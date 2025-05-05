جعجع يتحدث عن تغيير حصل!
كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على منصة "إكس"، متوجّهًا إلى الرفيقات والرفاق في أقضية ومدن وبلدات جبل لبنان، كما إلى جميع المواطنين الذين شاركوا في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، بالتحيّة على ما أبدوه من اندفاع وتصميم وإرادة لإحداث تغيير واسع وكبير في المجالس البلدية في تلك المناطق.
وأضاف أن "التغيير الذي حصل، خصوصًا في البلدات الكبرى، له مؤشر واضح يؤكد أن الناس، بانتماءاتهم السياسية كافة، لم تعد ترضى بأي فساد أو سوء إدارة على المستويات كلها".
ورأى جعجع أن "ما حصل أمس في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان كله يبشّر بالخير، ويؤكد أن لبنان انتقل إلى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلدًا قديمًا أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت"، مؤكدًا أن الجولات المقبلة في باقي المحافظات "لن تكون أقل إشراقًا وتغييرًا عن الواقع الجديد في جبل لبنان".