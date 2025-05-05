جعجع يتحدث عن تغيير حصل!

وأضاف أن "التغيير الذي حصل، خصوصًا في البلدات الكبرى، له مؤشر واضح يؤكد أن الناس، بانتماءاتهم السياسية كافة، لم تعد ترضى بأي فساد أو سوء إدارة على المستويات كلها".

ورأى جعجع أن "ما حصل أمس في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان كله يبشّر بالخير، ويؤكد أن لبنان انتقل إلى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلدًا قديمًا أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت"، مؤكدًا أن الجولات المقبلة في باقي المحافظات "لن تكون أقل إشراقًا وتغييرًا عن الواقع الجديد في جبل لبنان".