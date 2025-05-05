في الأشرفية.. عاملة تنتحر! (فيديو)

نشر فؤاد غانم البون، نجل النائب السابق منصور غانم البون، عبر حسابه على "انستغرام"، الآتي: "مبروك للائحة نهضة جونية فوزها بالانتخابات. مبروك لجونية بشباب سيعملون لانمائها. والشكر الكبير لمنصور البون والقوات اللبنانية الذين كانوا مبادرين لخلق التحالف لمصلحة جونية.

اليوم نفتح صفحة جديدة وندعو الجميع للعمل معا والتعاون لنعيد جونية لؤلؤة لبنان والمتوسط".