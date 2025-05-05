في الأشرفية.. عاملة تنتحر! (فيديو)

فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية انتحار عاملة اثيوبية في الأشرفية ومحاولة الدفاع المدني إنقاذها pic.twitter.com/n3fiXQuroZ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 5, 2025
فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية انتحار عاملة اثيوبية في الأشرفية ومحاولة الدفاع المدني إنقاذها pic.twitter.com/n3fiXQuroZ
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدميّ وليد جنبلاط، في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، يرافقه الشيخ غاندي مكارم.
نشر فؤاد غانم البون، نجل النائب السابق منصور غانم البون، عبر حسابه على "انستغرام"، الآتي: "مبروك للائحة نهضة جونية فوزها بالانتخابات. مبروك لجونية بشباب سيعملون لانمائها. والشكر الكبير لمنصور البون والقوات اللبنانية الذين كانوا مبادرين لخلق التحالف لمصلحة جونية. اليوم نفتح صفحة جديدة وندعو الجميع للعمل معا والتعاون لنعيد جونية لؤلؤة لبنان والمتوسط".
نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصدر بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال القطاع بالكامل".