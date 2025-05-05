معركة سياسية بثياب بلدية!

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الخميس المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعة التي ستحدد الاسبوع المقبل، ووفق مصادر نيابية للجديد فإن الرئيس بري سيخصص هذه الجلسة لاقتراحات القوانين المعجلة المكررة وذلك نزولا عند مطالبات النواب للبت بها، وأضافت معلومات الجديد أنه لن يكون أي قانون أساسي وملح على الجدول، وخصوصا أن مشروع قانون استقلالية القضاء لم ترسله الحكومة حتى اللحظة الى المجلس النيابي، لذلك لن يكون مدرجا على الجدول وهو سيناقش في اللجان المشتركة قبل تحويله الى الهيئة العامة لبته.