معركة سياسية بثياب بلدية!
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الخميس المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعة التي ستحدد الاسبوع المقبل، ووفق مصادر نيابية للجديد فإن الرئيس بري سيخصص هذه الجلسة لاقتراحات القوانين المعجلة المكررة وذلك نزولا عند مطالبات النواب للبت بها، وأضافت معلومات الجديد أنه لن يكون أي قانون أساسي وملح على الجدول، وخصوصا أن مشروع قانون استقلالية القضاء لم ترسله الحكومة حتى اللحظة الى المجلس النيابي، لذلك لن يكون مدرجا على الجدول وهو سيناقش في اللجان المشتركة قبل تحويله الى الهيئة العامة لبته.
في السياسة، لا جديد على الساحة اللبنانية، سوى الحديث في نتائج الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان والتوازنات الحزبية، إذ ترى مصادر نيابية أن الرابح الاكبر هو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي عزز حضوره ومواقعه في العديد من المناطق على الرغم من خسارته لجونيه بوجه التحالف الخماسي، وخرقه للجديدة، إلا أن القوات خسرت البلديات الاساسية وعلى رأسها دير القمر نتيجة عدم تحالفها مع رئيس حزب الاحرار النائب كميل شمعون، أما التفاهم الدرزي بين رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان فأرسى اكتساحا للمناطق الدرزية في المعركة بوجه الحراك المدني والتغييريين، وتقول المعلومات إن هذا التفاهم سيطبق في الانتخابات النيابية لاسترداد المقعدين الدرزيين من التغييريين.