حاول استدراجهم... متحرّش في قبضة الأمن (صورة)

وأضاف البلاغ، "على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الشعبة الى تحديد هويته ومكان وجوده، ويدعى م. م. (مواليد عام 1996، لبناني) تبين أنّه موقوف سابقاً بجرم تحرّش".

وتابع "بتاريخ 30-04-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة مفرق العباسية على متن رابيد نوع “داسيا” لون أبيض، دون لوحات حيث تم حجزه والتحقيق معه و اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على محاولة استدراج قصّر بهدف التحرّش بهم".

وختم البلاغ: "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع 'الرابيد' المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

