جابر وصدي في العراق.. وتعاون على خط الطاقة والنفط

يواصل وزيرا المالية ياسين جابر والطاقة جو صدي والوفد المرافق لقاءاتهما مع كبار المسؤولين العراقيين وفق برنامج حافل لبحث مسائل التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات وخط إمداد النفط، وكانا باشرا فور وصولهما باجتماع عمل مع وزير الكهرباء العراقي ومعنين في شؤون الكهرباء، جرى في خلاله بحث سبل التعاون في مجال الكهرباء بين العراق ولبنان وسبل افساح المجال امام القطاع الخاص اللبناني للمشاركة في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية في العراق مستفيداً من امكانية التسديد عبر حساب البنك المركزي العراقي في مصرف لبنان الذي أودع فيه دفعات من ثمن الفيول العراقي حسب الاتفاق الموقع بين لبنان والعراق في عام 2021.