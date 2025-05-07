الأنباء: عون يعيد إحياء العلاقات مع الخليج

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية: يستعد الرئيس عون لزيارة دولة الكويت يومي الأحد والإثنين المقبلين، وهي المحطة الخليجية الثالثة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما يتم العمل على تحديد تواريخ زيارته الى مصر والعراق والمملكة مجدداً لاستكمال ما خلصت اليه الزيارة الأولى.