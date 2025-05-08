صفقة "البايجر" الثانية.. ما مصدرها؟

جاء في أسرار صحيفة اللواء: "بات بحكم المؤكد أن صفقة البايجرز الثانية، التي نجا المستهدفون من ويلاتها، أتت من دولة آسيوية، عبر الشراء، لكن التنسيق مع عاصمة ذات تأثير كان له الرد الحاسم في إبطالها".