جولة لرئيس الحكومة في البقاع الشمالي

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى بعلبك ضمن جولة في محافظة البقاع الشمالي.

بدأت الجولة من مركز الشعيبة في جرود بعلبك، ومن هناك تم الانتقال الى مركز بو فارس على الحدود مع سوريا، حيث تفقد سلام كل الاجراءات العسكرية والأمنية المتخذة، لضبط الحدود وحمايتها ومنع التهريب.

وعقد سلام اجتماعاً مع ضباط وعناصر الجيش في هذا المرحز حيث اطلع منهم على كل الاجراءات المتخذة لحماية حدود لبنان وسيادته، منوهاً بجهود عناصر الجيش ومؤكداً أنهم سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه.

