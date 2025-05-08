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محليات

الرئيس عون تابع تطورات الجنوب.. وتلقى تقارير عن نتائجها

2025-05-08 | 06:18
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الرئيس عون تابع تطورات الجنوب.. وتلقى تقارير عن نتائجها
الرئيس عون تابع تطورات الجنوب.. وتلقى تقارير عن نتائجها

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، الى دعم الصليب الأحمر اللبناني الذي أطلق أمس من قصر بعبدا حملته المالية للعام 2025 تحت شعار " بدعمكم منكفي" كي يبقى الصليب الأحمر "صمام امان وملاذا آمنا للمواطنين في أحلك الظروف وأصعبها".

دعوة الرئيس عون جاءت في رسالة وجهها الى اللبنانيين في لبنان والخارج لمناسبة الثامن من أيار، اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاء فيها:
"في الثامن من أيار من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويحيي ذكرى مؤسس هذه الحركة الإنسانية العظيمة، هنري دونان، الذي جسّد بمبادرته النبيلة أسمى قيم الإنسانية والتضامن.
إن هذه المناسبة تشكل فرصة ثمينة لنعبر عن عميق امتناننا وتقديرنا لجميع العاملين والمتطوعين في الصليب الأحمر اللبناني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذين يعملون بتفانٍ وإخلاص على مدار الساعة، متحدين المخاطر، ومقدمين المساعدة والعون للمحتاجين والمتضررين.
لقد أثبت الصليب الأحمر اللبناني، منذ تأسيسه، أنه صمام أمان وملاذ آمن للمواطنين في أحلك الظروف وأصعبها. فخلال الأزمات التي مر بها لبنان، كان الصليب الأحمر دائماً في طليعة المستجيبين، يقدم خدماته الإنسانية بكل تجرد وحياد، محققاً بذلك رسالة هنري دونان الخالدة في “مساعدة الإنسان بغض النظر عن انتمائه”.
إننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى ترسيخ المبادئ الإنسانية التي أرساها دونان: الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلالية، الخدمة التطوعية، الوحدة، والعالمية. هذه المبادئ تمثل نبراساً يضيء درب العمل الإنساني في عالم تتزايد فيه النزاعات والكوارث.
أيها اللبنانيون،
إن الدولة اللبنانية، ممثلة برئاسة الجمهورية، تؤكد دعمها المطلق للصليب الأحمر اللبناني وتلتزم توفير كل سبل الدعم والمساندة التي تمكنه من الاستمرار في أداء رسالته النبيلة. كما تثمن عالياً الدور الحيوي الذي تلعبه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم الشعب اللبناني في مختلف الظروف.
في هذه المناسبة، أتوجه بالتحية والتقدير إلى كل متطوع ومتطوعة، إلى كل مسعف ومسعفة، وإلى كل من يحمل شارة الصليب الأحمر ويعمل تحت رايتها، لما تبذلونه من جهود استثنائية وتضحيات جسام في سبيل خدمة الإنسانية.
عاش لبنان، عاش الصليب الأحمر اللبناني، ودامت رسالة هنري دونان الإنسانية منارة للعالم أجمع".
الى ذلك، تابع الرئيس عون التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة النبطية، وتلقى تقارير من قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طاولها القصف الإسرائيلي ونتائجه.
سياسيا، استقبل الرئيس عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي الذي أوضح بعد اللقاء انه هنأ رئيس الجمهورية على انجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. وقال :"جددت لفخامة الرئيس الاعراب عن الثقة بما يعمل عليه لمصلحة السيادة اللبنانية".
واستقبل الرئيس عون النائب جميل عبود الذي  أوضح ان البحث تناول الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة الشمال عموما وطرابلس خصوصا "وتمنيت على فخامة الرئيس ان يزور طرابلس للاطلاع عن كثب على أوضاعها وخصوصا المشاريع المجمدة منذ سنوات والعمل على تحريكها من جديد". وأضاف: "تطرقنا أيضا الى الوضع الاقتصادي الراهن واهمية الإصلاحات التي بدأت مع بداية هذا العهد والتي أتت منسجمة مع مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام ودور المجلس النيابي في إقرار المشاريع والقوانين ذات الطابع المالي".
 
الرئيس عون تابع تطورات الجنوب.. وتلقى تقارير عن نتائجها

محليات

جوزاف عون

جنوب لبنان

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