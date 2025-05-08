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محليات

بو صعب من عين التينة: الإنتخابات البلدية مستمرة ولن يكون هناك أي تغيّر بقانونها (فيديو)

2025-05-08 | 07:55
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بو صعب من عين التينة: الإنتخابات البلدية مستمرة ولن يكون هناك أي تغيّر بقانونها (فيديو)

كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في تصريح بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، "ان هناك محاولات للوصول الى اتفاق بين الأحزاب حول لائحة كاملة في بيروت تؤمن المناصفة ولكن لا شيء مضمون حتى اللحظة".

وأكد ان "الانتخابات البلدية مستمرة ولن يكون هناك أي تغير بقانون الانتخابات في الوقت الراهن". 
وأشار الى ان "هيئة مكتب مجلس النواب، دانت التمادي الاسرائيلي في العدوان المستمر ودعت الحكومة الى التحرك سريعا لوقف الانتهاكات".
 
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بو صعب من عين التينة: الإنتخابات البلدية مستمرة ولن يكون هناك أي تغيّر بقانونها (فيديو)

محليات

الياس بو صعب

عين التينة

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