بو صعب من عين التينة: الإنتخابات البلدية مستمرة ولن يكون هناك أي تغيّر بقانونها (فيديو)

كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في تصريح بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، "ان هناك محاولات للوصول الى اتفاق بين الأحزاب حول لائحة كاملة في بيروت تؤمن المناصفة ولكن لا شيء مضمون حتى اللحظة".