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محليات

لقاء.. وهمٌّ مشترك بين الصادق وجعجع!

2025-05-09 | 02:28
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لقاء.. وهمٌّ مشترك بين الصادق وجعجع!
لقاء.. وهمٌّ مشترك بين الصادق وجعجع!

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، رئيس حزب "خط أحمر" النائب وضاح الصادق يرافقه أمين سرّ الحزب محمود الناطور، في حضور نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني. وبحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.

عقب اللقاء، أكّد الصادق أن "اللقاء كان إيجابياً جداً مع الدكتور سمير جعجع ودولة الرئيس الصديق غسان حاصباني"، وقال: "الموضوع الذي كنّا نتناوله تحديدًا هو كيفيّة حلّ مشكلة عمل المجلس البلدي، الذي لم يتمكّن، منذ سنوات طويلة أخيراً، من أداء مهماته الفعليّة في بيروت. وجميعنا نُدرك أن بيروت تُعاني منذ سنوات طويلة الإهمال والضعف في القرارات".

ولفت إلى "أننا بغضّ النظر عن الأسباب، فقد شرحنا اليوم للحكيم وجهة نظرنا بضرورة تشكيل لجنة، بشكل سريع جدًّا، مؤلّفة من القوى النيابيّة والسياسيّة الأساسيّة المؤثّرة في بيروت، وذلك من أجل أن تتناول، وللمرّة الأولى منذ نحو 60 عاماً، مسألة كيفيّة اعتماد الحوكمة السليمة، لنتمكّن من جعل المجلس البلدي يعمل بطريقة عمليّة وسريعة لما فيه مصلحة بيروت".

وأوضح أن "هَمّنا المشترك اليوم مع الدكتور جعجع هو كيفيّة تطوير العمل البلدي في بيروت، وكيفيّة حماية عمل المجلس البلدي، وإعادة الإشراقة إلى بيروت، لا سيّما في ظلّ هذا العهد الجديد، وهذه المرحلة الجديدة. والهدف هو أن نتمكّن، خلال الأسبوع المقبل، وقبل الانتخابات البلديّة، من الإعلان عن هذه اللجنة، التي ستكون أمامها مهلة زمنيّة تقارب الثلاثة أشهر، للعمل على تعديل الأنظمة الداخليّة، أو اقتراح قانون، من دون أيّ تحفظات، ومن دون مجاملات".

وختم: "سنجلس جميعًا معًا، وندرس فقط ما هو الأنسب لبيروت، وبعيدًا عن أيّ مصلحة خاصّة، سواء أكانت سياسيّة، أم طائفيّة، أم حزبيّة. فالمصلحة الوحيدة والأساسيّة التي ينبغي أن تُشكّل هدفنا جميعًا، هي مصلحة بيروت فحسب".

لقاء.. وهمٌّ مشترك بين الصادق وجعجع!

محليات

سمير جعجع

وضاح الصادق

لبنان

معراب

غسان حاصباني

بيروت

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مداهمات مباغتة في الضاحية الجنوبية!
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بالصورة: الليطاني تقمع صيدًا مخالفًا في القرعون
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بالصورة: الليطاني تقمع صيدًا مخالفًا في القرعون

في إطار مهامها لحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، نفّذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لقمع عمليات صيد غير قانونية في بحيرة القرعون، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المياه رقم 192/2020 والأنظمة البيئية المعمول بها.

وأوضحت المصلحة أنّ الصيد في البحيرة محظور قانونًا بسبب التلوّث المرتفع في مياهها، ما يجعل الأسماك فيها غير صالحة للاستهلاك ويهدد السلامة العامة.

ودعت المواطنين إلى الامتناع عن شراء أو تناول الأسماك المصطادة من البحيرة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

03:26

بالصورة: الليطاني تقمع صيدًا مخالفًا في القرعون

في إطار مهامها لحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، نفّذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لقمع عمليات صيد غير قانونية في بحيرة القرعون، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المياه رقم 192/2020 والأنظمة البيئية المعمول بها.

وأوضحت المصلحة أنّ الصيد في البحيرة محظور قانونًا بسبب التلوّث المرتفع في مياهها، ما يجعل الأسماك فيها غير صالحة للاستهلاك ويهدد السلامة العامة.

ودعت المواطنين إلى الامتناع عن شراء أو تناول الأسماك المصطادة من البحيرة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

مداهمات مباغتة في الضاحية الجنوبية!
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "مداهمات نفذها جهازها لمكافحة التهريب في الشياح وحي الاميركان ومنطقة طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر".

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