لقاء.. وهمٌّ مشترك بين الصادق وجعجع!

عقب اللقاء، أكّد الصادق أن "اللقاء كان إيجابياً جداً مع الدكتور سمير جعجع ودولة الرئيس الصديق غسان حاصباني"، وقال: "الموضوع الذي كنّا نتناوله تحديدًا هو كيفيّة حلّ مشكلة عمل المجلس البلدي، الذي لم يتمكّن، منذ سنوات طويلة أخيراً، من أداء مهماته الفعليّة في بيروت. وجميعنا نُدرك أن بيروت تُعاني منذ سنوات طويلة الإهمال والضعف في القرارات".

ولفت إلى "أننا بغضّ النظر عن الأسباب، فقد شرحنا اليوم للحكيم وجهة نظرنا بضرورة تشكيل لجنة، بشكل سريع جدًّا، مؤلّفة من القوى النيابيّة والسياسيّة الأساسيّة المؤثّرة في بيروت، وذلك من أجل أن تتناول، وللمرّة الأولى منذ نحو 60 عاماً، مسألة كيفيّة اعتماد الحوكمة السليمة، لنتمكّن من جعل المجلس البلدي يعمل بطريقة عمليّة وسريعة لما فيه مصلحة بيروت".

وأوضح أن "هَمّنا المشترك اليوم مع الدكتور جعجع هو كيفيّة تطوير العمل البلدي في بيروت، وكيفيّة حماية عمل المجلس البلدي، وإعادة الإشراقة إلى بيروت، لا سيّما في ظلّ هذا العهد الجديد، وهذه المرحلة الجديدة. والهدف هو أن نتمكّن، خلال الأسبوع المقبل، وقبل الانتخابات البلديّة، من الإعلان عن هذه اللجنة، التي ستكون أمامها مهلة زمنيّة تقارب الثلاثة أشهر، للعمل على تعديل الأنظمة الداخليّة، أو اقتراح قانون، من دون أيّ تحفظات، ومن دون مجاملات".

وختم: "سنجلس جميعًا معًا، وندرس فقط ما هو الأنسب لبيروت، وبعيدًا عن أيّ مصلحة خاصّة، سواء أكانت سياسيّة، أم طائفيّة، أم حزبيّة. فالمصلحة الوحيدة والأساسيّة التي ينبغي أن تُشكّل هدفنا جميعًا، هي مصلحة بيروت فحسب".