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محليات

إرتفاع بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

2025-05-09 | 04:34
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إرتفاع بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
إرتفاع بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

ذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أن "الطقس ربيعي دافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الإثنين، حيث يتحول إلى ربيعي متقلب مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​، فتعود ضمن معدلاتها، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد"، مشيرة إلى أن "معدل درجات الحرارة لشهر أيار يتراوح بين 18 و27 درجة مئوية في بيروت، بين 15 و25 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئوية في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحية، أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم الجمعة غائم جزئيا إلى قليل الغيوم، بسحب مرتفعة، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة".

ولفتت دائرة التقديرات إلى أن "الطقس المتوقع غدا السبت غائم جزئيا بسحب مرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة منخفضة".

وبينت أن "الطقس المتوقع الأحد غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع نسبة رطوبة منخفضة، وارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا".

كما أفادت بأن "الطقس المتوقع يوم الإثنين غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة التي تعود ضمن معدلاتها الموسمية، مترافقة بارتفاع في نسبة الرطوبة، مع ضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح فتقارب ال50 كم/س".

وأضافت الدائرة أن "الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيد إجمالا، الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و60%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئوية".
 
 
 
إرتفاع بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

محليات

مصلحة الأرصاد الجوية

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وقد طلب جنبلاط من بوغدانوف إبلاغ القيادة الروسية بشخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، تهانيه بهذه المناسبة.

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