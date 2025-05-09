ميقاتي استقبل مخاتير وفاعليات ومرشحين لعضوية المجلس البلدي في طرابلس

إستقبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي مجموعة من مخاتير وفاعليات طرابلس والميناء إضافة إلى عدد من المرشحين لعضوية المجلس البلدي في طرابلس، وذلك في دارته في الميناء.

