ميقاتي استقبل مخاتير وفاعليات ومرشحين لعضوية المجلس البلدي في طرابلس
إستقبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي مجموعة من مخاتير وفاعليات طرابلس والميناء إضافة إلى عدد من المرشحين لعضوية المجلس البلدي في طرابلس، وذلك في دارته في الميناء.
وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في المدينة، والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع الطرابلسي للنهوض بالواقع البلدي وتعزيز الخدمات والتنمية المحلية.
وشدد ميقاتي خلال اللقاء انه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وسيدعم اي عمل يصب في مصلحة طرابلس وأهلها،لان المدينة تستحق إدارة رشيدة وخطة نهوض شاملة".
وشدّد على ضرورة اختيار الطرابلسيِّين الكفاءات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء بعيداً من التعطيل والخلافات، وعلى ضرورة تكاتف جميع القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم المجلس البلدي ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة.