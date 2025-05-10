بلديات فازت بالتزكية في في الشمال وعكار

فازت 81 بلدية بالتزكية في شمال لبنان وعكار من أصل 289 بلدية، وذلك ضمن نتائج الانتخابات البلدية والإختيارية.



كيف توزعت؟

- عكار: 44 بلدية من أصل 134.

- البترون: 3 بلديات من أصل 31 وهي: بيت شلالا، دوما، راشكيدة.

- بشري: 5 بلديات من أصل 12 وهي: بقاعكفرا، قنات، حدشيت، حصرون، حدث الجبة.

الكورة: 10 بلديات من أصل 38 وهي: بترومين، بتعبورة، بشمزين، بصرما، بكفتين، دارشمزين، رشدبين، عفصديق، كفرصارون، كوسبا.

- المنية - الضنية: 13 بلدية من أصل 37 وهي: بحويتا، أفكا، بشناتا، الحازمية، حرف السياد، بيت الفقس، كهف الملول، الروضة، زغرتغرين، عيمار، بقاعصفرين، مراح السراج، برج اليهودية، دير نبوح، قرصيتا.

- طرابلس: 5 بلديات (لا تزكية).

- زغرتا: 6 بلديات من أصل 32 وهي: ايعال، حارة الفوار، راسكيفا، عرجس، كفرحاتا، كفرفو.