لقطة بوليوودية.. من بلدة الخيام الجنوبية (فيديو)

أكد رئيس الجمهورية، جوزاف عون أن الهدف من زيارته إلى الكويت هو التعبير عن الشكر لدعمها المستمر للبنان، ولرعايتها للجالية اللبنانية، مشدداً على أن "الكويت تشكل ركيزة أساسية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والإنمائية".