لقطة بوليوودية.. من بلدة الخيام الجنوبية (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أكد رئيس الجمهورية، جوزاف عون أن الهدف من زيارته إلى الكويت هو التعبير عن الشكر لدعمها المستمر للبنان، ولرعايتها للجالية اللبنانية، مشدداً على أن "الكويت تشكل ركيزة أساسية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والإنمائية".
بعد التداول الواسع على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بأخبار تتعلق بالامتحانات الرسمية والتوجّه لاعتماد المواد الاختيارية، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً جاء فيه: