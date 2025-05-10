من مشاهدي "الجديد" الى المقرصنين: لا تتحدثوا باسمنا

تفصيل قديم جديد تتجند له مجموعات موزعي الكايبل للبث التلفزيوني، ومن غير تكليف ومن فوق الدولة وشرعياتها الإعلامية تقدم هذه المجموعات على قطع بث قناة الجديد عن الضاحية الجنوبية وعدد من المناطق في محيط بيروت، وجزء كبير من موزعي "الكايبل" الذين يحجبون قناة الجديد عن مشاهديها، يتحججون بأسباب واهية، لكن الحقيقة ان هؤلاء يرفضون تسديد الرسوم المتوجبة عليهم للقنوات. مع الاشارة الى ان هذه المستحقات يجب ان تستوفى من اصحاب الكابلات، ولا يجوز تحميلها للمواطنين الذي يدفعون اشتراكات شهرية لأصحاب الكابلات تحديدا لهذه الأسباب، إلا ان هؤلاء يستوفون الاشتراكات دون تسديد حقوق الملكية الفكرية للقنوات التي ينقلوها إلى المواطن

فمساء الخير لهم ولصوتهم.. الذي سيقول للقراصنة الموزعين: لا تتحدثوا باسمنا ولا تصوتوا عنا.

