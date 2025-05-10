التربية توضح: لا صحة لاعتماد مواد اختيارية في الامتحانات الرسمية

بعد التداول الواسع على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بأخبار تتعلق بالامتحانات الرسمية والتوجّه لاعتماد المواد الاختيارية، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً جاء فيه:

"إن وزارة التربية تلتزم بقراراتها التي اعلنت عنها الوزيرة الدكتورة ريما كرامي في مؤتمرها الصحافي الاسبوع الماضي من هنا ، تتمنى وزيرة التربية على المرشحين عدم متابعة الشائعات،وتدعوهم الى الانكباب على دراستهم واستكمال الاستعدادات للامتحانات الرسمية التي ستقام بناء على الخطة المعلنة وتهيب وزارة التربية بوسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار والتأكد من صحتها من مصدرها في الوزارة".

