وزيرا الداخلية والعدل في سرايا طرابلس.. والحجار وعد بإصدار النتائج الليلة (فيديو)

على اثر الاعتصام الذي نفذه عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس مساء اليوم احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عملية الفرز، توجه وزيرا الداخلية احمد الحجار والعدل عادل نصار الى سرايا طرابلس، و التقيا لجان القيد.