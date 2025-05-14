النبطية تُقفل باب الترشح على زخم انتخابي لافت
اقفل منتصف ليل الثلاثاء -الاربعاء باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء النبطية ، وسجل في دوائر سرايا النبطية الحكومية تقدم 918 مرشحا ومرشحة لعضوية المجالس البلدية ، و 308 مرشحا ومرشحة لمقعد مختار وعضو اختياري ، سيتنافسون في 40 بلدة في قضاء النبطية
وواكبت واشرفت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك من مكتبها في السراي الحكومية على اليوم الطويل من الترشيحات حتى الدقيقة الاخيرة ، بهدف المتابعة والتوجيه وتسهيل امور المرشحين
وسجل في اليوم الاخير تقديم 203 طلبات ترشيح للانتخابات البلدية ، و57 طلب ترشيح للانتخابات الاختيارية في قضاء النبطية