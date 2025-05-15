القمة العربية تؤكد دعمها للبنان.. وهذا ما سينص عليه البيان الختامي

أفاد مراسل الجديد أن البيان الختامي للقمة العربية سينص على دعم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة،

مع تأكيد دعم ما ورد في خطاب القسم كما سيشمل الدعم الكامل لموقف لبنان في تنفيذ القرار 1701، مساعي الدولة اللبنانية للضغط على إسرائيل لتنفيذه، والإدانة الشديدة للأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة، ورفض أي محاولة لتغيير الواقع في الشريط الحدودي. بالإضافة إلى ذلك، سيؤكد البيان دعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيطرتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وصون السلم الوطني، ودعم مساعي الدولة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مع رفض أي محاولة لإدماجهم في المجتمع اللبناني.