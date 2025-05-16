قرار خليجي يحرك ورش البناء في لبنان

جاء في صجيفة النهار:



لوحظ أنّ حركة الاعمار والترميم نشطت في بعض مناطق الجبل، ربطاً بإعلان عن بدء ترميم منازل عدد من الخليجيين، بعد قرار رفع الحظر عن سفر رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان.