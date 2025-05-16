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محليات

الرئيس سلام: لتعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة

2025-05-16 | 10:46
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الرئيس سلام: لتعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة
الرئيس سلام: لتعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، الدكتور نواف سلام، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الموافق 17 أيار، يرافقه يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني.

وشارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد الغزي، حيث رحب السيد فؤاد حسين بالدكتور نواف سلام، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، ومشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء.

وأوضح السيد الوزير أن “انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.”

من جانبه، أعرب الرئيس سلام، عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة، مشيداً بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكداً أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة.
 
 
 
 
الرئيس سلام: لتعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة

محليات

العراق

لبنان

نواف سلام

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