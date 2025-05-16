كرمى خياط: الجديد مؤسسة تنقل كل الآراء والأحداث وتتحدّث لغة بعيدة عن الطائفية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ولادة حفيده الجديد من ابنته تيفاني ترامب وزوجها رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، مايكل بولس. جاء هذا الإعلان خلال زيارة ترامب الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب عن سعادته البالغة بهذا الحدث العائلي، مشيرًا إلى أنه يتوق للعودة إلى الولايات المتحدة للقاء حفيده الجديد.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون مطار رفيق الحريري الدولي قبل ظهر اليوم متوجهين إلى روما لتمثيل لبنان في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر الذي يحتفل به الاب الأقدس غداً الاحد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.