الرئيس سلام إلتقى نظيره العراقي: نقدّر الدعم المستمرّ
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني، حيث تم التباحث في سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي، لاسيما في ميادين الطاقة، الاقتصاد، والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وقد تم التأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتشديد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.
وأعرب الرئيس سلام خلال اللقاء عن تقدير لبنان وشكره للدعم المستمر الذي يقدمه العراق في مختلف المجالات ولا سيما النفط.