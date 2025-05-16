للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالإنتخابات.. الداخلية تطلق "Chatbot"

📢 تطلق وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot
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تحدثوا مع المساعد الآلي لدعم الانتخابات على الرابط التالي
🔗https://t.co/A7tYuSkIur pic.twitter.com/2sWnm5XcRt
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 16, 2025
📢 تطلق وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot
للإجابة على أسئلتكم المتعلقة بالانتخابات على مدار الساعة
✅ معلومات عن مراكز الاقتراع
✅ خطوات الاقتراع
✅ شروط الترشح
✅ أو أي استفسار آخر
تحدثوا مع المساعد الآلي لدعم الانتخابات على الرابط التالي
🔗https://t.co/A7tYuSkIur pic.twitter.com/2sWnm5XcRt
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ولادة حفيده الجديد من ابنته تيفاني ترامب وزوجها رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، مايكل بولس. جاء هذا الإعلان خلال زيارة ترامب الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب عن سعادته البالغة بهذا الحدث العائلي، مشيرًا إلى أنه يتوق للعودة إلى الولايات المتحدة للقاء حفيده الجديد.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون مطار رفيق الحريري الدولي قبل ظهر اليوم متوجهين إلى روما لتمثيل لبنان في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر الذي يحتفل به الاب الأقدس غداً الاحد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.