بالصوَر: استهداف إِسرائيليّ لسيّارة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ولادة حفيده الجديد من ابنته تيفاني ترامب وزوجها رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، مايكل بولس. جاء هذا الإعلان خلال زيارة ترامب الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب عن سعادته البالغة بهذا الحدث العائلي، مشيرًا إلى أنه يتوق للعودة إلى الولايات المتحدة للقاء حفيده الجديد.