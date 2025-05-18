الرئيس عون: سيكون هناك اتفاق مع البنك الدولي لتمويل البنى التحتية المدمرة في البلاد

سلام: الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار بدءًا من البنية التحتية وبدأ العمل على توفير الإمكانات وباشرنا التفاوض مع البنك الدولي إذ تم تأمين مبلغ 325 مليون دولار