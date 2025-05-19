افرام: الـ BOT هي الحل الأسرع والأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات
كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل " مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو "بالشحادة"، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال.
نموذج ال BOT ليس بيعاً لأملاك الدولة، إنّه الحلّ الأسرع والأمثل لتحديث المطارات والمرافئ والخدمات، من مطار بيروت والقليعات ومرفأي بيروت وجونية وصولاً إلى معالجة النفايات وغيرها من المشاريع الحيويّة.
مع آخر التطوّرات في سوريا، السباق على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بات أولويّة. فكفى تضليلاً وشعارات لا تقدّم، بل تؤخّر نهضة القطاعات الوطنيّة اللبنانيّة المنكوبة.
يعطيك العافية معالي وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني @mopwleb. يجب دعم الـMomentum / الزخم الذي خلقه للفوز "بسباق إستقطاب رؤوس الأموال" إلى الاقتصاد اللبنانيّ".