إستقرار بدرجات الحرارة.. هل تعود للارتفاع في الأيام المقبلة؟

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٥ ساحلا وبين ١٣ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مستقر قليل السحب ويتشكل ضباب محلي بعد الظهر

- الرياح : جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢

الاربعاء: ربيعي مستقر ومعتدل وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ ساحلا وبين ١١ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الخميس: ربيعي دافئ جدا وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٨ ساحلا وبين ١١ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س