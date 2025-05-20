بشأن المتضررين من الحرب.. كتابٌ من وزير المالية إلى مجلس الوزراء

رفع وزير المالية ياسين جابر الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي الى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند الى قراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 والقرار رقم 3 تاريخ 2/5/2025،

وجاء في الكتاب الذي وجهه بهذا الخصوص: