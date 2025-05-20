إقالة مسؤول حزبي بعد إنتخابات زحلة

أعلن حزب الوطنيين الأحرار إقالة مفوّض زحلة والبقاع، فارس شمعون، من منصبه، وذلك لمخالفته قرار الحزب الّذي كان قد ترك حرّيّة الاقتراع للنّاخب الزّحلاوي، وقيامه بتصرّفٍ أحادي الجانب تمثّل في دعم لائحة "رؤيا وقرار"، بما يتعارض مع التّعميم الصّادر عن الحزب ولا ينسجم مع مواقفه وتحالفاته ضمن الثّوابت السياديّة والوطنيّة.