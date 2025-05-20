محافظة بيروت.. الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في محافظة بيروت. النتائج على الرابط التالي:https://t.co/EQRb8BXes0
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 20, 2025
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في محافظة بيروت. النتائج على الرابط التالي:https://t.co/EQRb8BXes0
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المُنى على رأس وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس ، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وروحية وبعد اللقاء تحدث شيخ العقل سامي ابي المنى قائلاً: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة.
تفاصيل وقائع جلسة اللجان النيابية المشتركة كاملة مع مراسلة الجديد