الرئيس عون إستقبل رئيس الحكومة في قصر بعبدا.. وهذا ما تمّ بحثه

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الذي اطلعه على نتائج القمة العربية التي انعقدت في العاصمة العراقية نهاية الأسبوع الماضي، وعلى أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة.