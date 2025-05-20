الداخلية تعيد نشر نتائج انتخابات زحلة بعد تصحيح خطأ في قوسايا

أوضحت وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، أنّ دورها في العملية الانتخابية يقتصر على إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، كما تردها من لجان القيد المختصة، وذلك عند نهاية العملية الانتخابية.



