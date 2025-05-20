الداخلية تعيد نشر نتائج انتخابات زحلة بعد تصحيح خطأ في قوسايا

تعيد وزارة الداخلية والبلديات نشر نتائج الانتخابات البلدية لعام 2025 في قضاء زحلة مصححة، بعد أن ورد خطأ في نتائج بلدة قوسايا المعممة سابقاً.
النتائج المصححة على الرابط التالي:https://t.co/EQRb8BXes0
أوhttps://t.co/fL03YvgbpP
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 20, 2025
تعيد وزارة الداخلية والبلديات نشر نتائج الانتخابات البلدية لعام 2025 في قضاء زحلة مصححة، بعد أن ورد خطأ في نتائج بلدة قوسايا المعممة سابقاً.
النتائج المصححة على الرابط التالي:https://t.co/EQRb8BXes0
أوhttps://t.co/fL03YvgbpP
أوضحت وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، أنّ دورها في العملية الانتخابية يقتصر على إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، كما تردها من لجان القيد المختصة، وذلك عند نهاية العملية الانتخابية.