قبيل الانتخابات جنوباً.. تعاميم من الداخلية!

تعاميم وزارة الداخلية والبلديات للإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية:
محيط مركز الإقتراعhttps://t.co/mRjBC7Oc7a
منع المواكب السيارةhttps://t.co/HPPrbEoKg0
وقف سير الدراجات الناريةhttps://t.co/OlepH6n5ri
فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 22, 2025
تعاميم وزارة الداخلية والبلديات للإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية:
محيط مركز الإقتراعhttps://t.co/mRjBC7Oc7a
منع المواكب السيارةhttps://t.co/HPPrbEoKg0
وقف سير الدراجات الناريةhttps://t.co/OlepH6n5ri
فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية بتاريخ 22/5/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتباحثت في عددٍ من القضايا السياسية والنيابية والبلدية وشؤون تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة وصدر عنها البيان التالي: