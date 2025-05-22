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محليات

قبيل الانتخابات جنوباً.. تعاميم من الداخلية!

2025-05-22 | 08:32
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قبيل الانتخابات جنوباً.. تعاميم من الداخلية!
قبيل الانتخابات جنوباً.. تعاميم من الداخلية!

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات، تعاميم في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.

قبيل الانتخابات جنوباً.. تعاميم من الداخلية!

محليات

وزارة الداخلية

انتخابات الجنوب

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