قبيل الانتخابات جنوباً.. تعاميم من الداخلية!

النائب ميشال موسى عن الأجواء الإنتخابية لـ هنا بيروت: غالبية المناطق تشهد منافسة قوية بين الأفرقاء لكنها لن تتعدى حدود "المنافسة الإنتخابية" وأعتقد أن الأمور ستمر بسلاسة